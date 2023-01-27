Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если американские танки Abrams прибудут в Украину к августу, то будет "слишком поздно".

Об этом он сообщил в интервью SkyNews.

Он заявил, что вопрос сроков поставок крайне важен, и некоторое оружие, которое было обещано ранее, до сих пор не поставлено.

"У нас есть оружие, по которому было принято решение, а оно не доехало. Бывает месяцы едет это оружие. Я не говорю, что кто-то виноват в этом. Я говорю, что облегчение приходит тогда, когда то, что партнеры дают, начинает работать в защиту нашей армии", - сообщил он.

На уточнение журналистки о том, что "не слишком ли поздно" будет, если танки из США прибудут в августе он ответил утвердительно:

"Слишком поздно. Но я не знаю реальной ситуации на этот момент, когда они будут. Когда Америка даст нам "Абрамсы". Я не знаю, когда на самом деле придут танки из Европы", - заявил он.

Напомним, ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что необходимое для отправки в Украину количество танков Abrams в настоящий момент отсутствует на армейских складах США.

Также представитель Пентагона подтвердила, что Киев получит модель танка Abrams М1А2.