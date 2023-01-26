Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия пытается наступать на востоке не считаясь с потерями.

Об этом Зеленский сказал в интервью Skynews.

"На востоке они продвигаются вперед и теряют много людей. Это просто запредельное число. Им на это наплевать. Я имею в виду, что они не считают своих людей. Это факт", - сказал он.

По его словам, задача Украины - быть готовой к возможной новой атаке на фоне слухов о грядущем российском наступлении.

"Все зависит от нашей оборонительной силы. Все зависит от того, насколько мы сможем их сдерживать", - заявил он.

Ранее Зеленский в этом же интервью заявил, что ему не интересны переговоры с Путиным. "Для меня он никто", - сказал президент Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 337-й день. Мы следим за новостями 26 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 336-го дня войны. В ВСУ подтвердили, что украинская армия отступила из Соледара. При этом из Бахмута ВСУ выходить не собираются, пока там можно обороняться, сообщили в Генштабе. Германия официально объявила, что передаст Украине танки "Леопард", и дала разрешение и на их отправку Киеву из других стран Европы. Байден заявил, что США передадут Украине 31 "Абрамс".

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