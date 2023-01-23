В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 23 января. Сообщается, что российские войска наступают под Купянском, Бахмутом и Авдеевкой, а на четырех направлениях - обороняются.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Армия РФ продолжает наступление на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пыталась также наступать на Купянском направлении, но все атаки были отбиты. Среди населенных пунктов, которые обстреливали россияне, по-прежнему есть Клещеевка, но больше нет Соледара. На Лиманском, Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском – обстановка без существенных изменений, наступательных группировок армии РФ не обнаружено. Россияне нанесли 4 ракетных удара (2 ракеты были уничтожены украинской ПВО) и 18 авиаударов. Также они произвели 24 обстрела из РСЗО. 20-21 января армия РФ пыталась наступать на Запорожском направлении вблизи Малых Щербаков, однако, по данным Генштаба, безуспешно и с потерями. Авиация ВСУ нанесла 5 ударов по районам сосредоточения россиян. Также ПВО сбила 2 российских самолета Су-25, вертолет Ка-52, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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