Генштаб озвучил потери РФ с начала войны в Украине
За сутки украинские военные уничтожили 720 человек личного состава армии агрессора, 5 танков, 8 боевых бронированных машин.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника по состоянию на 23 января ориентировочно составили:
- личного состава ‒ около 121 480 (+720) человек ликвидировано,
- танков ‒ 3150 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8),
- артиллерийских систем – 2146 (+2),
- РСЗО – 447 (+2),
- средства ПВО ‒ 220 (+0),
- самолетов - 287 (+0),
- вертолетов – 277 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),
- крылатые ракеты ‒ 749 (+0),
- корабли /катера ‒ 18 (+1),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4),
- специальная техника ‒ 193 (+0).
Отмечается, что данные уточняются.
Ранее украинские военные опровергли заявления России о захвате опорных пунктов под Запорожьем.
Также ВСУ отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях.
Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.
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