За сутки украинские военные уничтожили 720 человек личного состава армии агрессора, 5 танков, 8 боевых бронированных машин.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника по состоянию на 23 января ориентировочно составили:

личного состава ‒ около 121 480 (+720) человек ликвидировано,

танков ‒ 3150 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 6276 (+8),

артиллерийских систем – 2146 (+2),

РСЗО – 447 (+2),

средства ПВО ‒ 220 (+0),

самолетов - 287 (+0),

вертолетов – 277 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1894 (+2),

крылатые ракеты ‒ 749 (+0),

корабли /катера ‒ 18 (+1),

автомобильной техники и автоцистерн – 4936 (+4),

специальная техника ‒ 193 (+0).

Отмечается, что данные уточняются.

Ранее украинские военные опровергли заявления России о захвате опорных пунктов под Запорожьем.

Также ВСУ отразили атаки россиян в Луганской и Донецкой областях.

Война в Украине продолжается уже 334-й день. Мы следим за новостями 23 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 333-го дня войны. ВСУ контролируют позиции в Луганской области, но продвижение вперед очень затруднено, потому что россияне подтянули огромные резервы, к тому же, там все тщательно заминировано. Также бои продолжаются вокруг Бахмута. Еще одно направление, которое пришло в движение на днях - запорожское.

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