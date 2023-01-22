В Украине опровергают территориальные потери ВСУ в Запорожской области, о которых заявляла Россия (в частности, говорилось о захвате села Лобковое и ряда опорных пунктов).

Российские войска пытаются наступать небольшими группами, но по состоянию на данный момент положение украинских сил не изменилось.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Таврического направления Евгений Ерин в эфире телемарафона.

При этом Россия усилила свою армию на Запорожском направлении. Но это, по мнению Ерина, нельзя назвать группировкой, способной на полномасштабное наступление.

Ранее мы писали, что, по данным Генштаба ВСУ, россияне наступают на четырех направлениях, в том числе и под Запорожьем.

Война в Украине продолжается уже 333-й день. Мы следим за новостями 22 января в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 332-го дня войны. Россияне активизировались на запорожском направлении, что уже официально подтвердил Генштаб. Западные СМИ пишут, что США советуют Украине вывести силы из Бахмута, чтобы подготовиться к контрнаступлению. А в НАТО заговорили о возможности передачи Киеву истребителей F-16.

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Олеся Медведева рассказывает в своем блоге, как и почему в Украине активизировалась раздача повесток.