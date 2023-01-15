Российская армия ведет подготовку к контрнаступлению на Запорожском направлении. Войска РФ строят оборонительные укрепления и создают минные заграждения.

Об этом заявил руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас отмечается увеличение обстрелов в Запорожском направлении. В целом враг готовит свои оборонительные укрепления, осуществляет инженерное оборудование позиций, создает минные заграждения", - говорит Ерин.

Он также отмечает, что в последнее время наблюдается "определенное усиление подразделений оккупантов" на Запорожском направлении в целом. По его мнению, это говорит о намерении отразить предполагаемую атаку ВСУ, чтобы затем перейти в контрнаступление.

Общая ситуация на Запорожском направлении, по оценке Ерина, остается стабильно сложной. Россияне не совершают активных действий. Вместе с тем, продолжаются постоянные обстрелы с их стороны.

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