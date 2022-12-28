Признаков формирования российской армией ударной группировки на Запорожском направлении пока нет.

Об этом заявил глава объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Евгений Ерин.

"Сейчас на Запорожском направлении есть признаки создания противником новых, более мощных подразделений. Создаются новые минные поля, выполняется инженерное оборудование позиций", - заявил он.

По его словам, это свидетельствует о подготовке армии РФ к позиционной обороне, а не к ведению наступательных действий.

Напомним, утром Генштаб также сообщал об отсутствии признаков формирования наступательной группировки на северных границах Украины.

Также ранее Ерин сообщил, что в районе Херсона российские ДРГ пытаются переправиться на правый берег Днепра, но их быстро уничтожают.

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