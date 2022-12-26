В районе Херсона российские ДРГ пытаются переправиться на правый берег Днепра, но их быстро уничтожают.

Об этом сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

По его словам, украинская разведка выявляет такие группы. При этом ВСУ используют артиллерию, чтобы не дать россиянам развернуться и закрепиться на правобережье. Также украинские военные укрепляют свои позиции и ставят минные заграждения по всему берегу Днепра.

Напомним, 23 декабря российские войска обстреляли Херсон. Два человека погибли.

Кроме того, в канун Рождества, 24 декабря, россияне нанесли удар по центру Херсона, атаковав рынок, торговый центр, жилые дома, админздания – места, где находятся больше всего людей. По последним данным Херсонской ОВА, число погибших выросло с 5 до 7 человек, 58 жителей получили ранения, 18 из них - в тяжелом состоянии.

Война в Украине продолжается уже 306-й день. "Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 305-го дня войны. Россияне пытаются вести наступательные действия на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и стремятся улучшить тактическое положение на Купянском направлении. Также они перебрасывают резервы на Бердянск и Мелитополь.

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