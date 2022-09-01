В кафе Херсона пьяные российские военные и ФСБшники перестреляли друг друга
В оккупированном Херсоне в результате перестрелке погиб российский солдат и двое офицеров ФСБ.
Об этом пишет Sky News со ссылкой на российское расследование.
Четверо офицеров ФСБ зашли в местное кафе и заметили там двух пьяных российских офицеров, сержанта и младшего сержанта, которые распивали спиртное, одетые при этом в военную форму.
Офицеры ФСБ начали задавать вопросы военным, на что сержант вытащил пистолет и выстрелил в землю. Тогда сотрудник ФСБ попытался отобрать оружие, но младший сержант открыл огонь по ФСБшникам из автомата Калашникова. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.
В результате сержант и двое офицеров ФСБ были убиты в перестрелке.
Напомним, что на днях в Херсоне звучали взрывы и стрельба. В оккупационной "администрации" заявили о "ликвидации ДРГ".
Война в Украине продолжается уже 190-й день. "Страна" следит за происходящим 1 сентября в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 189-го дня войны. Основные события происходили на Херсонском направлении, где в ходе украинского контрнаступления продолжались ожесточенные бои. Одним из самых напряженных мест на Донбассе была Кодема, контроль над которой открывает дорогу на Бахмут с юга. А в ЕС вчера решили не запрещать полностью выдачу виз россиянам, а лишь приостановить действие договора с РФ об упрощении визового режима.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о наступлении ВСУ на юге и других новостях о войне в Украине.