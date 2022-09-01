В оккупированном Херсоне в результате перестрелке погиб российский солдат и двое офицеров ФСБ.

Об этом пишет Sky News со ссылкой на российское расследование.

Четверо офицеров ФСБ зашли в местное кафе и заметили там двух пьяных российских офицеров, сержанта и младшего сержанта, которые распивали спиртное, одетые при этом в военную форму.

Офицеры ФСБ начали задавать вопросы военным, на что сержант вытащил пистолет и выстрелил в землю. Тогда сотрудник ФСБ попытался отобрать оружие, но младший сержант открыл огонь по ФСБшникам из автомата Калашникова. Сотрудники ФСБ открыли ответный огонь.

В результате сержант и двое офицеров ФСБ были убиты в перестрелке.

Напомним, что на днях в Херсоне звучали взрывы и стрельба. В оккупационной "администрации" заявили о "ликвидации ДРГ".

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