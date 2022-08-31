"Замглавы администрации" захваченной Херсонской области Кирилл Стремоусов признался, что находится не в Херсоне, а в российском Воронеже.

Он записал видео после того, как украинские телеграм-каналы стали распространять фото, доказывающие, что видеообращения Стремоусов записывал из отеля Воронежа а не из Херсона. На одном из видео была видна панорама российского города.

Стремоусов заявил, что был в Воронеже лишь день на обучающей встрече (хотя выкладывал видео из Воронежа на протяжении трех дней).

"Кто бы что не писал, что я куда-то убежал... Нет, я работаю, выполняю свои обязанности. А видео я снял специально для пабликов иностранных, которые больше интересовались моим отъездом в Воронеж, чем фейковой спецоперацией, которая провалилась не начавшись", - заявил Стремоусов.

При этом он заявил, что возвращается обратно в Херсон.

Отметим, что в мае в Херсоне за голову Стремоусова обещали 500 тысяч гривен.

Как писала "Страна", 20 апреля в Херсоне убили блогера Валерия Кулешова, которого СМИ называли доверенным лицом Стремоусова.

Также "Страна" писала о смерти нардепа-коллаборанта Алексея Ковалева, которого убили 28 августа в его доме в городе Голая Пристань. Ковалева расстреляли из помпового ружья, а затем зарезали заточкой его 38-летнюю сожительницу. Сегодня в сети появилось фото могилы Ковалева.

Тем временем война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.