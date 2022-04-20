В Херсоне убили 38-летнего блогера и активиста Валерия Кулешова. Его расстреляли в автомобиле у подъезда в Шуменском микрорайоне утром в среду, 20 апреля.

Об убийстве сообщил депутат облсовета Сергей Хлань на своей странице в Facebook.

"По улице Кулиша 1-А у дома констатировали смерть жителя Херсона Кулешова Валерия Юрьевича. При осмотре умершего обнаружили огнестрельные ранения головы, тела и рук", - написал Хлань.

Расстреляли Кулешова сегодня в 8:15.

По данным СМИ, Кулешов поддерживал российские войска и был доверенным лицом перешедших на сторону РФ местных политиков Кирилла Стремоусова и Владимира Сальдо.

Напомним, не первое убийство в Херсоне лиц, которые поддерживают Россию. В марте в Херсоне убили помощника Владимира Сальдо Павла Слободчикова.

Также мы писали об убийстве главы Кременецкой ОТГ Владимира Струка. Советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко дал понять, что украинские спецслужбы убили его за поддержку "ЛНР".

Кроме того, сообщалось, что в Буче российские военные убили местного жителя по фамилии Навальный.