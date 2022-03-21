В Херсоне вчера утром, 20 марта, расстреляли машину Павла Слободчикова - соратника бывшего мэра города Владимира Сальдо.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Слободчиков, как утверждается, погиб, а его жена получила ранения. Расстрел произошел у дома Сальдо.

Бывший мэр накануне поддержал россиян и вошел в "Комитет спасения за мир и порядок", созданный россиянами.

СБУ открыла на Сальдо уголовное дело, а Зеленский ночью запретил его партию в Украине.

Кто и почему расстрелял соратника бывшего мэра - на данный момент неизвестно.

Напомним, что в Херсоне депутаты от партии экс-мэра осудили его за участие в пророссийском митинге.

Также "Страна" сообщала, что в Херсонскую область ввели Росгвардию. Она задержала уже более 400 украинцев.

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