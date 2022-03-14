Сегодня, 14 марта, жители оккупированного Херсона снова вышли на акции протеста против российских войск.

Соответствующее видео появилось в сети в понедельник.

"Херсон - это Украина", "Зачем вы пришли?", "Бросайте оружие, идите в кулачный бой", "Вы пришли в чужое государство", - говорят сотни людей, которые вышли на очередной митинг.

Напомним, что вчера в занятом войсками РФ Херсоне прошел многотысячный митинг против оккупации. В то же время, там прошла пророссийская акция. На ней присутствовали бывший мэр Владимир Сальдо, депутат горсовета Игорь Семенчев, бывший заместитель мэра Херсона Сергей Черевко, активист Кирилл Стремоусов, преподаватель Херсонской академии беспрерывного образования Татьяна Кузьмич.

Также мы приводили, что в Херсоне россияне хотят провести "референдум" и устроить "ХНР".

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