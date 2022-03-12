На фоне слухов о намерении россиян создать на территории Херсонской области "ХНР", о чем якобы уже идут переговоры с местными депутатами, 44 депутата областного совета на экстренном заседании приняли обращение "Херсонщина - это Украина". В нем говорится, что никаких "республик" в регионе создавать не будут.

Об этом заявил депутат Сергей Рыбалко на своей Фейсбук-странице.

Отметим, что в Херсонском областном совете всего 64 депутата.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня "Страна" следит в обновляемом материале.

Также в отдельном материале мы подробно рассказывали о том, что изменилось на войне за 12 март.

Напомним, 11 марта продолжали решать вопрос эвакуации из Мариуполя. Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что рассматривается вариант эвакуации мариупольцев кораблями.

Кроме того, исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

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Также мы сообщали, что из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что будет с посевной кампанией в Украине и как это скажется на мировых ценах на зерно