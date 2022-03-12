Исполняющий обязанности главы "Энергоатома" Пётр Котин заявил, что на Запорожской АЭС россияне, которые ее контролируют, собрали персонал и сообщили, что теперь станция находится в собственности "Росатома".

"Сегодня представители так называемой военно-гражданской администрации приехали на станцию, забрали менеджмент и заявили, что это сейчас станция Росатома, и больше она Украине не принадлежит - мол, зашли сюда надолго, поэтому атомная станция будет работать в соответствии с указами Росатома", - сказал Котин.

Россия и Росатом пока на эту тему официальных заявлений не делали.

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