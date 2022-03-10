МАГАТЭ потеряло доступ к системам мониторинга ядерного материала Запорожской АЭС, которая сейчас контролируется Россией.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Сообщение опубликовано на сайте организации.

"Он (Гросси - Ред.) заявил, что в последние дни в МАГАТЭ перестали дистанционно поступать данные с систем гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на Чернобыльской АЭС и другой украинской атомной электростанции, которая сейчас находится под контролем российских вооруженных сил, - Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также два дня назад перестали поступать данные по системам гарантий, установленных для мониторинга ядерного материала на ЧАЭС. Обе станции находятся под контролем России.

Напомним, вчера "Укэнерго" заявило, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за действий российских войск.

После этого МАГАТЭ заявило, что не видит критических нарушений безопасности на Чернобыльской АЭС.

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