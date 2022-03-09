В "Укрэнерго" заявляют, что Чернобыльская АЭС полностью обесточена из-за вражеских действий российских войск.

Сообщение об этом появилось в Фейсбуке.

"Укрэнерго" обвиняют в обесточивании АЭС российские войска. Сообщается, что сейчас бои продолжаются, поэтому провести ремонтные работы и восстановить электроснабжение невозможно.

Напомним, ранее Украина заявила о необходимости провести ротацию сотрудников на Чернобыльской АЭС.

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