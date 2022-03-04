Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о том, что в настоящее время происходит на фронтовых территориях нашей страны.

Дела обстоят следующим образом:

Энергодар . Тут противник достиг наибольшего успеха, частично получил контроль над запорожской АЭС

. Тут противник достиг наибольшего успеха, частично получил контроль над запорожской АЭС Вознесенск . Тут удалось закрепиться противнику. Это направление на Николаев, но попытки продвинуться на Николаев не получили успеха, атаки отбиты силами ВСУ.

. Тут удалось закрепиться противнику. Это направление на Николаев, но попытки продвинуться на Николаев не получили успеха, атаки отбиты силами ВСУ. Запад от Киева . Там идут бои сейчас на земле, авиация и артиллерия останавливает противника.

. Там идут бои сейчас на земле, авиация и артиллерия останавливает противника. Харьков, Ахтырка поддаются разрушительным ударам противника, но оборона держится. "О ситуации там знают на международном уровне", - сказал он. Противник несет потери и перебрасывает туда дополнительные резервы. Оборону Ахтырки и Харькова Арестович назвал "героической".

поддаются разрушительным ударам противника, но оборона держится. "О ситуации там знают на международном уровне", - сказал он. Противник несет потери и перебрасывает туда дополнительные резервы. Оборону Ахтырки и Харькова Арестович назвал "героической". Чернигов . Выдержал мощный удар, но город держится, враг на этом направлении не продвигается.

. Выдержал мощный удар, но город держится, враг на этом направлении не продвигается. Мариуполь . Город частично в осаде, военные отбивают усилия противника окружить город. Гуманитарная ситуация там напряженная, ситуация является предметом переговоров.

. Город частично в осаде, военные отбивают усилия противника окружить город. Гуманитарная ситуация там напряженная, ситуация является предметом переговоров. Одесса. Опасности непосредственной нет, ВСУ, тероборона и руководство области удерживают ситуацию.

Напомним, вчера Арестович подвел итоги восьмого дня войны в Украине. По его данным, 3 марта на территории нашей страны погибло около 100 российских солдат.

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