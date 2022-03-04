Чернигов выдержал мощный удар, враг захватил АЭС в Энергодаре. Арестович рассказал ситуации на фронте
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о том, что в настоящее время происходит на фронтовых территориях нашей страны.
Дела обстоят следующим образом:
- Энергодар. Тут противник достиг наибольшего успеха, частично получил контроль над запорожской АЭС
- Вознесенск. Тут удалось закрепиться противнику. Это направление на Николаев, но попытки продвинуться на Николаев не получили успеха, атаки отбиты силами ВСУ.
- Запад от Киева. Там идут бои сейчас на земле, авиация и артиллерия останавливает противника.
- Харьков, Ахтырка поддаются разрушительным ударам противника, но оборона держится. "О ситуации там знают на международном уровне", - сказал он. Противник несет потери и перебрасывает туда дополнительные резервы. Оборону Ахтырки и Харькова Арестович назвал "героической".
- Чернигов. Выдержал мощный удар, но город держится, враг на этом направлении не продвигается.
- Мариуполь. Город частично в осаде, военные отбивают усилия противника окружить город. Гуманитарная ситуация там напряженная, ситуация является предметом переговоров.
- Одесса. Опасности непосредственной нет, ВСУ, тероборона и руководство области удерживают ситуацию.
Напомним, вчера Арестович подвел итоги восьмого дня войны в Украине. По его данным, 3 марта на территории нашей страны погибло около 100 российских солдат.
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