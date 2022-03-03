Владимир Путин пообещал по 7 миллионов рублей семьям погибших в Украине российских военных.

Об этом он заявил во время заседания Совбеза РФ.

Он сказал, что всем семьям погибших в Украине российских военных будет перечислено 7 420 000 рублей и ежемесячная компенсация.

Раненные военные получат дополнительную выплату в 3 млн рублей.

Напомним, что Россия в первые дни официально не признавала, что армия РФ несет потери. А официальные данные о количестве погибших резко расходятся с тем, что сообщают в Украине.

По состоянию на 2 марта в Минобороны РФ заявили о 498 погибших российских военных.

По данным Вооруженных сил Украины, с 24 февраля погибли уже около 9 тысяч российских военных.

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