В Министерстве обороны Российской Федерации впервые озвучили число потерь, среди численности их солдат, задействованных в военной операции на территории Украины. Кроме того, в оборонном ведомстве РФ сообщили о том, сколько защитников нашего государства были убиты.

"Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери - 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга, 1597 наших товарищей получили ранения", - сообщают в Минобороны РФ.

В то же время украинская сторона называет другие цифры - почти 6000 погибших российских солдат.

Кроме того, в оборонном ведомстве России заявили, что за 6 дней войны на территории нашей страны убиты более 2 870 человек. В Киеве эту информацию не подтверждали.

Напомним, сегодня, 2 марта, в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во время российско-украинской войны погибли более 2000 мирных жителей.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Последние сообщения с фронта тревожные: россияне пытаются взять Киев в клещи, Мариуполь находится в блокаде.

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Не очень обнадеживающую аналитику готовят западные СМИ. Они считают, что блицкриг Путина не сработал, впереди затяжные сражения.

Тем не менее, шанс на мир все же остается. В Беларуси проходит второй раунд переговоров Украина и России.

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