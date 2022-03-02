Васильевка в Запорожской области оказалась на грани гуманитарной катастрофы. Последние несколько дней там продолжаются бои, город обстреливают "Градами", в городе много повреждений.

Местные жители находятся без света, воды, заканчивается продовольствие.

Люди, фактически, в безвыходном положении. Некому привезти помощь и некому вывезти тех, кто хочет эвакуироваться.

Сложная обстановка и в окруженном Херсоне. Местные жители сообщают о массированных обстрелах города и просят зеленый коридор для беженцев.

"Обстреливают дома ТРЦ, школы, мирные районы и жителей. По ТВ показывают, что все под контролем, это ложь! Убивают людей, подвалы - это будущая братская могила, нас некому защитить... Сделайте нам зеленый коридор, спасите нас, пока идут переговоры и что-то решается , люди умирают, мы умоляем, эвакуируйте нас уважаемый президент", - взывает в соцсети местная жительница - мать двухмесячного ребенка.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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