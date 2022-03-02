За шесть дней войны в Украине погибли почти 6 тысяч российских военных - Генштаб ВСУ
Вторгнувшийся на территорию Украины российский враг продолжает нести огромные потери. Генеральный штаб ВСУ озвучил ориентировочные данные по состоянию на утро среду, 2 марта.
В период с 24.02 по 02.03 потери противника составили:
- личный состав - 5840 человек
- самолеты - 30
- вертолеты - 31
- танки - до 211
- боевые бронированные машины - 862
- артиллерийские системы - 85
- средства ПВО - 9,
- РСЗО - 40,
- цистерны с ГСМ - 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
- легкие скоростные катера - 2
- автомобильная техника - 355.
В Генштабе добавили, что эти данные предварительные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.
В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.
Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.
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