Вторгнувшийся на территорию Украины российский враг продолжает нести огромные потери. Генеральный штаб ВСУ озвучил ориентировочные данные по состоянию на утро среду, 2 марта.

В период с 24.02 по 02.03 потери противника составили:

личный состав - 5840 человек

самолеты - 30

вертолеты - 31

танки - до 211

боевые бронированные машины - 862

артиллерийские системы - 85

средства ПВО - 9,

РСЗО - 40,

цистерны с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,

легкие скоростные катера - 2

автомобильная техника - 355.

В Генштабе добавили, что эти данные предварительные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.