Вторгнувшийся на территорию Украины российский враг продолжает нести огромные потери. Генеральный штаб ВСУ озвучил ориентировочные данные по состоянию на утро среду, 2 марта.

В период с 24.02 по 02.03 потери противника составили:

  • личный состав - 5840 человек
  • самолеты - 30 
  • вертолеты - 31 
  • танки - до 211 
  • боевые бронированные машины - 862 
  • артиллерийские системы - 85 
  • средства ПВО  - 9,
  • РСЗО - 40,
  • цистерны с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3,
  • легкие скоростные катера - 2 
  • автомобильная техника - 355.

В Генштабе добавили, что эти данные предварительные. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. 

В Украине седьмой день продолжается война.  Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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