Институт изучения войны (США) опубликовал новую карту военных действий в Украине.

Она обнародована на сайте Института.

Судя по ней:

- фиксируется соединение группировок противника под Мариуполем

- выход войск РФ на север от Николаева (неподалеку важная трасса из Кропивницкого)

- судя пока карте, на Житомирскую трассу россияне ещё не вышли

- на севере от Киева противник контролирует оба берега Днепра.

Карта военных действий по состоянию на 1 марта

В Украине седьмой день продолжается война.

Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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