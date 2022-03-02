Опубликована новая карта боевых действий в Украине от американского Института изучения войны
Институт изучения войны (США) опубликовал новую карту военных действий в Украине.
Она обнародована на сайте Института.
Судя по ней:
- фиксируется соединение группировок противника под Мариуполем
- выход войск РФ на север от Николаева (неподалеку важная трасса из Кропивницкого)
- судя пока карте, на Житомирскую трассу россияне ещё не вышли
- на севере от Киева противник контролирует оба берега Днепра.
Карта военных действий по состоянию на 1 марта
В Украине седьмой день продолжается война.
Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.
В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.
Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.
В Киеве ночь прошла спокойно
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