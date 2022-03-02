В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во время российско-украинской войны погибли более 2000 мирных жителей.

Однако позже в ГСЧС отредактировали свое сообщение, удалив указанное ранее число.

Исходное заявление ведомства.

Отредактированный текст.

Напомним, сегодня мы также сообщали о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин получает информацию о российских потерях на войне в Украине, однако Кремль не может сообщить о количестве потерь и ссылается на Минобороны РФ.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

В нашем онлайне — карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" — оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" — что сейчас на фронте.