В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что во время российско-украинской войны погибли более 2000 мирных жителей.

Однако позже в ГСЧС отредактировали свое сообщение, удалив указанное ранее число.

 

Исходное заявление ведомства.

 

Отредактированный текст. 

Напомним, сегодня мы также сообщали о том, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Путин получает информацию о российских потерях на войне в Украине, однако Кремль не может сообщить о количестве потерь и ссылается на Минобороны РФ.

В Украине седьмой день продолжается война.  Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

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