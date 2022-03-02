Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Организация Североатлантического договора не будет вмешиваться в ситуацию в Украине в военном плане.

По его словам, "это было бы ошибкой".

"Из НАТО подобные заявления идут каждый день. Однако при этом НАТО и далее будет наращивать поставки вооружений. А если конфликт затянется, то появятся и военнослужащие под видом добровольцев. НАТО прямо заинтересовано в том, чтобы России в Украине было нанесено военное поражение", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

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