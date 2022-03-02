Утром 2 марта Владимир Зеленский выпустил новое обращение о ситуации в Украине.

Он прокомментировал ракетный удар по аппаратной: "Для любого нормального человека, который знает нашу историю, Бабий яр - особая часть Киева, место памяти о сотне тысяч людей, которых убили нацисты. Кем надо быть, чтобы сделать такое место мишенью для ракет?

Во время советской власти на костях построили телецентр, а еще - спорткомплекс, хозпостройки, сделали там парк, чтобы стереть настоящую историю Бабьего яра. Но за что его бомбили? Этот ракетный удар говорит о том, что для многих в России наш Киев - чужой. Они ничего не знают о нашей столице, истории, но у них есть приказ - стереть нас всех.

В первый день войны жестоко бомбили Умань, потом Бабий Яр, обращаюсь ко всем евреям мира - разве вы не видите, что происходит? Очень важно, чтобы сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали, потому что в молчании рождается нацизм. Кричите об убийствах мирных людей, кричите об убийствах украинцев.

Этой ночью они продолжали бить по нашим городам, по мирным людям, жилым кварталам. Это не может объясняться ни одной человеческой причиной, ни одной божьей причиной, что же дальше, если уже Бабий Яр? Какие еще военные объекты угрожают России? Какие еще базы НАТО? Софиевский собор? Лавра? Андреевская церковь? О чем бы они не мечтали - черт с ними, с нами Бог".

Зеленский также назвал число погибших россиян на войне - почти 6 тысяч погибших российских военных без учета потерь за прошлую ночь.

В Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома.

Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно

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