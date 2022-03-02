Мэр Львова Андрей Садовой объявил, что все мужчины от 18 до 60 лет, которые эвакуировались в город, должны в течение суток после прибытия встать на воинский учёт.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Садовой добавил, что мужчины должны после прибытия должны явиться в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во Львовской области, чтобы встать на воинский учет.

"В период военного положения приказы военных администраций обязательны к исполнению", - написал мэр Львова.

Напомним, в Украине седьмой день продолжается война. Ночью стало известно, что российские войска заняли центр Херсона, а утром появились к юго-востоку от Харькова.

В самом Харькове продолжались ракетные удары, которые вчера унесли много жизней простых горожан и разрушили их дома. Также сообщается о начале штурма в Мариуполе, который осажден российскими войсками.

В Киеве ночь прошла спокойно.

В нашем онлайне - карта боевых действий, что происходит в Украине сегодня. В телеграм-канале "Политика Страны" - оперативные и главные новости, фото и видео.

По предварительным данным, второй этап мирных переговоров России и Украины назначен на 2 марта. СМИ озвучили требования Москвы к Киеву.

В блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" - что сейчас на фронте.