Президент Украины Владимир Зеленский сменил глав в Одесской и Черкасской областях. Новым руководителем Одесской военно-гражданской администрации вместо Сергея Гриневецкого стал полковник Максим Марченко (военный), а Черкасскую область вместо Александра Скичко возглавил Игорь Табурец (разведчик).

Нардеп Алексей Гончаренко рассказывает о новом губернаторе Одесской области. По его данным, Максим Марченко - профессиональный военный. Он был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.

Также известно, что новый глава Черкасской области генерал-майор Игорь Табурец до этого назначения был советником главы ОГА Александра Скичко. Также он является советником Комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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