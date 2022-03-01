Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 бойцам. Посмертно звание получил летчик-истребитель, полковник Александр Оксанченко. Он погиб в воздушном бою.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Звание Героя Украины присвоено:

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно);

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно);

Подполковнику Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно);

Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно);

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою;

Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно);

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу;

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу;

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу;

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу;

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу;

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.

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