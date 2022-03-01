Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 воинам, шестеро из них получили его посмертно. Список
Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 бойцам. Посмертно звание получил летчик-истребитель, полковник Александр Оксанченко. Он погиб в воздушном бою.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Звание Героя Украины присвоено:
- Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно);
- Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно);
- Подполковнику Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно);
- Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно);
- Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою;
- Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно);
- Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу;
- Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу;
- Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу;
- Полковнику Мостовому Александру Владимировичу;
- Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу;
- Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.
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