Лётчик, полковник Александр Оксанченко, который погиб в воздушном бою. Фото: t.me/operativnoZSU

Президент Украины Владимир Зеленский вчера подписал указ о присвоении звания Герой Украины 12 бойцам. Посмертно звание получил летчик-истребитель, полковник Александр Оксанченко. Он погиб в воздушном бою.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Звание Героя Украины присвоено:

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно);
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно);
  • Подполковнику Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно);
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно);
  • Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою;
  • Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно);
  • Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу;
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу;
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу;
  • Полковнику Мостовому Александру Владимировичу;
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу;
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.

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