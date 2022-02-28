Командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Кемеровской области, полковник Константин Огий погиб на территории Украины в ходе боевых действий.

Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источники, близкие к силовикам.

Колонна попала в засаду и ее расстреляли в районе аэропорта Гостомель. Всего убиты минимум 42 человека

"Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько наших омоновцев", - сообщил изданию источник.

Другой источник издания среди силовиков Кузбасса утверждает, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними ожидают 28 февраля.

Судя по сообщению, военные были убиты 25 февраля в боях за Гостомель.

"Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны", - сообщил источник.

Официальных комментариев Росгвардии и Минобороны РФ по данному факту нет.

Константин Огий

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