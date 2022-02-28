В Украине погиб командир СОБР Росгвардии по Кемеровской области
Командир специального отряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Кемеровской области, полковник Константин Огий погиб на территории Украины в ходе боевых действий.
Об этом сообщает Тайга.инфо со ссылкой на источники, близкие к силовикам.
Колонна попала в засаду и ее расстреляли в районе аэропорта Гостомель. Всего убиты минимум 42 человека
"Наших погибло 42 человека, два отделения СОБРа. Еще неизвестно сколько наших омоновцев", - сообщил изданию источник.
Другой источник издания среди силовиков Кузбасса утверждает, что речь идет о десятках погибших. Самолет с ними ожидают 28 февраля.
Судя по сообщению, военные были убиты 25 февраля в боях за Гостомель.
"Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны", - сообщил источник.
Официальных комментариев Росгвардии и Минобороны РФ по данному факту нет.
Константин Огий
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