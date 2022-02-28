Хакеры взломали сайты российских СМИ и разместили данные о числе погибших в Украине солдат РФ
Сайты ТАСС и ряда других российских СМИ взломали и вывесили картинку с указанием количества убитых российских военных, которые вторглись в Украину. Позже сайты отключили.
"5300 убитых российских солдат в Украине за 4 дня. Больше, чем в Первой Чеченской Войне (1994-1996)", - говорится в сообщении.
Также картинка содержит призыв к россиянам прекратить войну и "не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть".
Главный редактор "Коммерсанта" подтвердил РИА Новости, что сайт издания взломан. Также редакция Forbes подтверждает взлом своего сайта.
В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 28 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— главные новости, карта боевых действий, фото и видео.
На границе с Беларусью сегодня проходят мирные переговоры. Оперативно сообщим все подробности.
Как украинцы эвакуируются в Европу — в нашем материале. Также мы выяснили, как война бьет по карманам граждан.
Аналитика — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.