Сайты ТАСС и ряда других российских СМИ взломали и вывесили картинку с указанием количества убитых российских военных, которые вторглись в Украину. Позже сайты отключили.

"5300 убитых российских солдат в Украине за 4 дня. Больше, чем в Первой Чеченской Войне (1994-1996)", - говорится в сообщении.

Также картинка содержит призыв к россиянам прекратить войну и "не отправлять своих сыновей и мужей на верную смерть".

Главный редактор "Коммерсанта" подтвердил РИА Новости, что сайт издания взломан. Также редакция Forbes подтверждает взлом своего сайта.

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