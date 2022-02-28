В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что по состоянию на 21:00 российские войска продолжали обстрелы практически на всех направлениях.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Facebook в воскресенье, 27 февраля.

"Воздушные Силы противостоят агрессору и в небе, и на земле. Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага.

Воины Воздушных Сил мужественно дают отпор агрессору и в других городах и военных гарнизонах. За сутки бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по шести колоннам военной техники противника. Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали и уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков по наземным целям продолжила бомбардировочная авиация. Су-24М уничтожали колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожье. Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз блестяще отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса "Bayraktar TB2", нанесший удар по колонне ЗРК "Бук-М1" корректируемой авиационной бомбой", - сообщили в Генштабе ВСУ.

Напомним, что переговоры России и Украины, которые пройдут на границе Беларуси, начнутся утром в понедельник, 28 февраля.

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В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.