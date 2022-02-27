Российская авиация нанесла мощнейший удар по аэропорту в Запорожье.

Об этом сообщает соответствующее видео в воскресенье, 27 февраля.

Кроме того, в средствах массовой информации появились сообщения, что к Запорожью подходят российские войска.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось официальное заявление Госспецсвязи о том, что ракетный удар по аэропорту Житомира нанесен со стороны Беларуси.

Также мы писали, что в "Укроборонпроме" подтвердили уничтожение самого большого в мире самолета "Мрия".

В нашем онлайне — что происходит в Украине сейчас, 27 февраля 2022 года. В телеграме "Политика Страны"— самые оперативные и главные новости, карта боевых действий, фото и видео.

В Киеве и области до утра понедельника комендантский час. В Василькове после удара ракетой случился большой пожар на нефтебазе. Под угрозой окружения Мариуполь. Российская техника зашла в Харьков.

Делегация России прибыла в Беларусь на переговоры с Украиной.

США и ЕС рассматривают возможность блокировки доступа отдельных банков и компаний России от платежной системы (по ссылке — что такое SWIFT и чем грозит отключение).

Обстановка к этому часу и анализ — в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно" на ютубе.