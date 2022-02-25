В Сети опубликовано видео обстрела Миргорода, в котором находится военный аэродром.

На соответствующих кадрах видеоролика видно зарево в районе миргородского аэродрома, перемежающееся вспышками.

Напомним, что в Министерстве обороны России заявили, что вооруженные силы РФ выводят из строя военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы, авиацию Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

Также мы писали, что в МВД опубликовали список украинских городов и объектов, которые подверглись обстрелам со стороны войск Российской Федерации.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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