В Одессе, где возобновились обстрелы российских военных, работает украинская противовоздушная оборона. Об этом сообщают одесские сетевые группы, публикуя соответствующее видео.

По информации "Думской", артиллерийские зенитные установки работают в центре города. Указано, что пролетать мог беспилотный аппарат.

Также второй день продолжается штурм Харькова. Губернатор Харьковской ОГА просит жителей оставаться в убежище.



Тем временем в Киеве жителей призвали проверять крыши на наличие меток и убирать их во избежание обстрелов российской армии.

Как писала "Страна", вчера утром Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

В нашем онлайне — Главное о военных действиях в Украине 25 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — самые оперативные новости Украины сейчас.

Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.