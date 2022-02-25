25 февраля сигналы воздушной угрозы звучали в Киеве, Харькове, Львове и многих других городах Украины.

Городские власти предупреждают украинцев, что в связи с приближением активных военных действий лучше оставаться дома и выходить только в случае крайней необходимости, например, чтобы спуститься укрытия во время обстрелов.

Собрали список интерактивных карт на убежища в крупных городах Украины.

Киев

Как убежища в Киеве можно использовать подвалы в жилых домах, подземные паркинги, подземные переходы, станции метро.

При этом в качестве укрытий пригодны только подземные станции метро. Они принимают людей круглосуточно. Наземные станции "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать во время сигнала сирены "воздушная угроза".

Также в Киеве есть около 500 укрытий на предприятиях объектов критической инфраструктуры.

Вот ссылка на интерактивную карту укрытий Киева по районам.

Харьков

Харьков подвергается обстрелам. Снаряды, в том числе, попадают и в жилые дома.

В Харькове около 300 укрытий, а также подвалы домов, подземные переходы и станции метро, куда спускаются жители в случае угрозы.

Вот ссылка на интерактивную карту укрытий в Харькове.

Чернигов

Чернигов подвергся атакам. Два снаряда во время обстрела попали там в здание областного СБУ, после чего начался пожар.

Вот карта укрытий в Чернигове. В их числе подвалы, хранилища и противорадиационные укрытия.

Сумы

В Сумах, где тоже часто звучит сигнал тревоги, около 120 укрытий.

Вот интерактивная карта убежищ в Сумах.

Львов

Во Львове тоже звучали сирены воздушной тревоги. Список укрытий во Львове с картой есть на сайте городского совета.

Одесса

Вот карта укрытий в Одессе. Среди них, как самые простые укрытия, так и укрытия гражданской защиты и противорадиационные укрытия.

Житомир

На сайте Житомирского горсовета есть список укрытий с адресами.

Запорожье

В городе около двух тысяч разного рода укрытий. Вот ссылка на карту укрытий в Запорожье.

Винница

Карта укрытий в случае угрозы в Виннице.