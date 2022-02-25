В Киеве храмы УПЦ открывают все подвалы, чтобы в них могли укрыться люди от обстрелов и бомбардировок.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ.

"По благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия все подвальные помещения храмов Киева будут находиться открытыми для возможности беспрепятственного укрытия людей от обстрелов и бомбардировок", - сказано в сообщении.

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