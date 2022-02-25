В Киеве по состоянию на пятницу, 25 февраля, бойцам сил территориальной обороны раздали уже 18 тысяч автоматов с боекомплектом.

Об этом сообщает министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Фейсбук.

"Только в Киеве уже 18 тысяч автоматов и соответствующий боекомплект, которые уже розданы и продолжат раздаваться бойцам Сил территориальной обороны в течение вчерашнего и сегодняшнего дня. Желающих присоединиться к рядам Сил терробороны и с оружием в руках останавливать российских оккупантов растет, а оружие поступает еще", - написал он.

Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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