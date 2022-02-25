Глава МИД РФ Сергей Лавров выставил условие начала переговоров: украинские войска должны сложить оружие. Также, по его словам, после российской военной операции ситуация в Украине вернется к переговорам.

Ранее Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленскому, когда тот говорит о готовности обсудить нейтральный статус Украины.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киева за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.