В Черкасской области ВСУ сбили российский военный самолет. Пилот успел катапультироваться. Это произошло в Золотоношском районе вблизи села Вознесенское 25 февраля, около 08:30. Об этом сообщает Полиция Черкасской области.

"Правоохранители и военнослужащие производят поисковые работы. Ищут пилота, который катапультировался при падении сбитого самолета", - говорится в сообщении.

Местных людей просят обратить особое внимание на подозрительных людей, особенно в тактической или военной форме с элементами красного цвета на одежде, возможно, с видимыми травмами.

"Мужчина может находиться в пределах Золотоношского района и пытаться останавливать попутные транспортные средства для того, чтобы добраться до другого города", - предупреждают правоохранители.

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