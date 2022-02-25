Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге начал с того, что самое опасное направление сейчас - это северо-запад от Киева, Дымер-Иванкив.

Бои с россиянами, которые идут с севера, идут уже на окраинах Гостомеля, Ворзеля и Бучи.

Арестович говорит, что украинские механизированные части выставили там "мощный заслон". И уничтожили Джавелинами "как минимум колонну боевой техники".

Киев готовится к обороне, заявил Арестович. И призвал мужчин записываться в оборону Киева.

В Черниговской области наступление россиян остановлено. Но противник наращивает там резервы, как и в Сумской области. Цель - новое наступление.

В Харькове отбили с утра ещё одну атаку.

"Там, я думаю, враг не пройдет", - заявил Арестович.

Также он назвал фейком высадку россиян в Киеве на Оболони.

По его словам, в зоне ООС противник не наступает, идут артдуэли.

В Мелитополе часть города захватили россияне, другую половину удерживают ВСУ.

Под Херсоном РФ пытается перейти Днепр, Украина держит оборону на правом берегу.

Под Киевом сбит российский Су-27, летчик попал в плен.

Напомним, Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе". После этого началась атака украинской инфраструктуры на военных машинах с буквой Z. В Украине стартовала всеобщая мобилизация.

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Что показал первый день атаки, почему в США предсказывают падение Киеве за 3-4 дня, сколько продлится война — в видео Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" на ютубе.