Укравтодор призывает уничтожать знаки, которые российские войска наносят на дороги. Их могут использовать для высадки десанта или посадки авиации.

"Эти значки, которые используют вражеские войска, украинцы должны зарисовывать или присыпать землей, грязью, или заливать смолой. Также рекомендуем сообщать в полицию об этих отметках посредством горячей линии 102", - сообщают в Укравтодоре.

Напомним, по сообщению Минобороны, ВСУ разгромили колонны российских танков под Старобельском и под Гостомелем.

В Украине вторые сутки продолжаются боевые действия. Идет полноценная война с Россией, которая начала "военную спецоперацию" со всех направлений.

Залужный заявил, что украинская армия уничтожила 30 российских танков и семь самолетов в первый день вторжения.

Мы следим за тем, что происходит в Украине 25 февраля, в обновляемом материале.

О том, как начинались военные действия, рассказывала в блоге "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.