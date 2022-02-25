Замминистра обороны Анна Маляр сообщает, что российские военные на захваченной технике ВСУ движутся со стороны Оболони в центр Киева.

Об этом сказано в сообщении Минобороны в Facebook.

"Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости двигаются в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков. Они обязательно будут обезврежены", написала Маляр.

О том, что российские военные могут перемещаться на захваченной технике в форме ВСУ, также предупреждает Штаб ООС.

Ранее мы писали, что в сторону Киева движутся механизированные колонны России, технику заметили к северу от Вышгорода.

Кроме того, сообщалось, что по словам госсекретаря США Блинкена, все данные свидетельствуют о том, что Россия намерена окружить Киев и угрожать ему.

Напомним, "Страна" следит за происходящим в Украине в обновляемом материале.