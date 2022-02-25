К северу от Вышгорода (Демидов, Литвиновка) в Киевской области замечено движение российской техники, которая идет на Киев.

Об этом "Стране" сообщают очевидцы.

Генштаб ВСУ сообщает, что крупные механизированные колонны России движутся из Чернобыльской зоны в сторону столицы Украины.

"Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Дымер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника", - говорят военные.

От Дымера дорога открывается как на Вышгород, так и на Гостомель, где сейчас идут бои за военный аэродром. Украинские военные взорвали по дороге мост, чтобы остановить движение противника. Из-за того, что мост возле села Демидов взорван, колонна российских танков движется в направлении Гостомеля.

Советник главы МВД Антон Геращенко говорит, что сегодня будет самый тяжёлый день.

"План врага - прорваться танковыми колонами со стороны Иванкова и Чернигова к Киеву. Русские танки отлично горят при попадании наших ПТУРОВ - Стугны, Корсаров и подарков наших союзников NWLAW и Javelinov", - пишет Геращенко.

Под Иванковым (70 километров к северо-западу от Киева) также взорвали мост через речку Тетерев.

ВСУ таким образом хотят задержать продвижение российской армии в направлении Киева, Ирпеня и Гостомеля.

Напомним, в Киеве и во Львове звучат сирены, объявлена воздушная тревога.

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