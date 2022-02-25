Утром в пятницу, 25 февраля, обломки самолета упали на духэтажный дом, расположенный на улице Садовая, начался пожар.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В 05:00 на ул. Садовая, 54 произошел пожар двухэтажного частного жилого дома в результате падения фрагментов самолета. Площадь пожара уточняется. Информация о жертвах и пострадавших уточняется", - сообщили спасатели.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что по пограничному подразделению под Запорожьем нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые.

Кроме того, ракетный удар был нанесен по аэропорту Ровно.

"Страна" писала о том, что сутки назад Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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