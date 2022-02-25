Рано утром в пятницу, 25 февраля, был нанесен ракетный удар по пограничному подразделению в Запорожской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом в Facebook сообщает Минобороны Украины.

"В 4.25 враг нанес, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области. В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - сообщили в ведомстве.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

"Страна" писала о том, что сутки назад Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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