Утром в пятницу, 25 февраля, по территории Ровенского аэропорта был нанесен ракетный удар.

Об этом в Facebook сообщил мэр города Александр Третяк.

О мощных взрывах, которые раздавались со стороны аэропорта, очевидцы рассказали утром 25 февраля в социальных сетях. Позже в СМИ со ссылкой на Нацполицию появилась информация о попадании во взлетную полосу местного коммунального аэропорта. Информацию уточнил мэр города Александр Третяк.

"Только чтоо по территории Ровенского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Только один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены. Детали со временем!" - написал он.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

Также мы сообщали, что по пограничному подразделению под Запорожьем нанесен ракетный удар, есть погибшие и раненые.

"Страна" писала о том, что сутки назад Путин объявил о "специальной военной операции" в Украине.

После этого ВСУ заявили о ракетно-бомбовых ударах и артиллерийских обстрелах населенных пунктов Украины со стороны РФ.

"Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

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