Утром в пятницу, 25 февраля, в Киеве и Львове объявили воздушную тревогу, звучат сирены. Жителей городов призвали, услышав сирены, сразу направляться в ближайшее укрытие.

"Внимание, это не учебная тревога! Объявлена воздушная угроза! Услышав сирены, немедленно направляйтесь в ближайшее укрытие!" - сообщает КГГА.

Также в КГГА напоминают, что все станции метро во время тревоги доступны для людей как укрытия в любое время суток.

"Львов! Необходимо идти в укрытие! Только что прозвучала сирена, которая означает воздушную тревогу", - говорится в сообщении мэра Львова Андрея Садового в Telegram.

Напомним, в пятницу возобновились ракетные удары по Киеву, обломки ракеты попали в жилой дом, есть пострадавшие.

Также мы писали о том, что в Киеве на дом упали обломки самолета, начался пожар.