Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как работает общественный транспорт в Киеве во время нападения российских войск.

"Транспорт в Киеве ездит. Проезд бесплатный. Но призываю ним пользоваться только тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Остальных призываю оставаться дома. В случае тревоги прошу спускаться в метро. Во время комендантского часа транспорт работать не будет, но метро будет открыто как укрытие", - сказал Виталий Кличко на брифинге.

Ранее сообщалось, что киевляне могут воспользоваться, как укрытием, в случае воздушной тревоги такими станциями на красно ветке: "Берестейская", "Нивки", "Святошин" и "Житомирская". Сейчас они не работают, как транспортные узлы, но открыты для укрытия.

Также мы писали, что в Киеве ввели комендантский час с 22 часов до 7 утра. В этот период не будет работать и общественный транспорт. Ограничения не будут распространяться на работников критической инфраструктуры.

И что сегодня на въезде в Киев были пробки, поскольку проверяли каждую машину.

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