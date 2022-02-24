Вечером Киев окончательно опустел - если около 17:00 на въезде в Киев были сумасшедшие пробки, а машины проверяли, то к 6 вечера на улице практически не осталось народа.

В центре Киева было очень мало машин и киевлян на улицах.

Лишь одинокие мужчины играют то ли в шахматы, то ли в карты на своём привычном месте - в парке Шевченко.

На Крещатике тоже минимум людей и машин.

Напомним, в Киеве и других городах Украины с сегодняшнего дня вводится комендантский час - с 22.00 до 6 утра.

В парке Шевченко - тоже пусто.

Тем временем, в первой столице Украины - Харькове вечером неспокойно и слышна канонада. СМИ также сообщают, в селе Печенеги Харьковской области военные подорвали дамбу на Северском Донце.

Напомним, сегодня Россия начала так называемую "военную операцию" в Украине с обстрелом городов и военных объектов. "Страна" ведет онлайн-репортаж о всём происходящем.